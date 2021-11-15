Песков высказался о вакцинации иностранными препаратами

Вакцинация россиян за рубежом иностранными препаратами — их личное дело. О такой позиции Кремля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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«Граждане, которые делают зарубежные прививки, находясь за границей — это их дело, это их личное дело», — сказал официальный представитель властей журналистам.

Напомним, что в последнее время среди россиян стала пользоваться популярностью услуга туров для вакцинации — туристы едут в Германию, Францию, Италию, Испанию и другие государства. Путешественники могут получить прививку одобренной ЕМА и ВОЗ вакциной, которая якобы снимает большинство ограничений на передвижения в иностранных государствах.