В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.27EUR 82.77
Войти в почту

Кремль пообещал помочь Донбассу в борьбе с коронавирусом

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

Сложности с оказанием Донбассу гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом существуют, но Россия продолжит делать все от нее зависящее, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кремль пообещал помочь Донбассу в борьбе с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В плане гуманитарной помощи, особенно в тяжелых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать все возможное. Конечно, с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности, но, несмотря на это, Россия будет делать все необходимое», – передает ТАСС слова Пескова.

30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в феврале в самопровозглашенной Луганской народной республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что Россия поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Политика,Родион Мирошник,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МЧС,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители