Кремль пообещал помочь Донбассу в борьбе с COVID

«В плане гуманитарной помощи, особенно в тяжелых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать все возможное. Конечно, с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности, но, несмотря на это, Россия будет делать все необходимое», – передает ТАСС слова Пескова.