Песков заступился за Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возлагать вину за миграционный кризис на границе Евросоюза и Белоруссии на президента Александра Лукашенко неправильно. Об этом сообщает РИА Новости.
"И ситуация, которая складывается на границе, это тоже не создается Лукашенко. Да, прибывают, пользуясь безвизовым режимом, о чем кстати, сказал президент, прибывают мигранты, которые хотят получить убежище в Европе, им не дают, их туда не пускают. Их не пускают, но сами люди, которые туда летят, они прекрасно знают, что в случаях с другими странами, мигрантов принимали... Поэтому здесь возлагать всю вину в ситуации на границе на президента Лукашенко и на белорусскую сторону - это совершенно неверно", - сказал Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что ситуация с мигрантами на границе Белоруссии - это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной".
На границе Белоруссии, Польши и Литвы за последнюю неделю скопились несколько тысяч мигрантов в надежде пройти в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают любые попытки нелегалов прорваться на территорию страны. При этом в стране обвиняют Минск в миграционном кризисе. Белоруссия в свою очередь все эти обвинения отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.