В РФ изменились требования к проведению массовых мероприятий

В России требования к проведению массовых мероприятий в закрытых помещениях изменились. Теперь количество участников разрешено увеличить до 70%, если у них есть QR-код. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой вступило в силу в понедельник, 15 ноября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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В постановлении говорится, что число допускаемых участников мероприятия рассчитывается при учете проектной вместимости закрытого помещения. QR-коды о перенесенном COVID-19 или о вакцинации должны иметь не только гости, но и работники мероприятия.

Также организаторы массовых мероприятий должны подать заявку на их проведение в органы исполнительной власти региона. Местные власти должны принять решение о проведении мероприятия, учитывая оценку главного санитарного врача.

Ранее в Государственную Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Законопроект не коснется работы общественного транспорта, продуктовых магазинов, аптек и торговых точек с товарами первой необходимости.