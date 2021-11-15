В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

В России изменились требования к проведению массовых мероприятий

Елена Прошина
11 минут назад

В России требования к проведению массовых мероприятий в закрытых помещениях изменились. Теперь количество участников разрешено увеличить до 70%, если у них есть QR-код. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой вступило в силу в понедельник, 15 ноября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В РФ изменились требования к проведению массовых мероприятий
Фото: РамблерРамблер

В постановлении говорится, что число допускаемых участников мероприятия рассчитывается при учете проектной вместимости закрытого помещения. QR-коды о перенесенном COVID-19 или о вакцинации должны иметь не только гости, но и работники мероприятия.

Также организаторы массовых мероприятий должны подать заявку на их проведение в органы исполнительной власти региона. Местные власти должны принять решение о проведении мероприятия, учитывая оценку главного санитарного врача.

Ранее в Государственную Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Законопроект не коснется работы общественного транспорта, продуктовых магазинов, аптек и торговых точек с товарами первой необходимости.

С введением QR-кодов в общественных местах и транспорте на территории России будет действовать переходный период, который продлится до 1 февраля 2022 года. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что введение мер по QR-кодам относится к гражданам, которые достигли совершеннолетнего возраста, и не коснется детей и подростков.

Политика,Анна Попова,Татьяна Голикова,Роспотребнадзор,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители