Правила подключение дач к электричеству существенно изменили

Правительство упростило порядок подключения дачных участков к электросетям. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости.

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По новым правилам дачные некоммерческие товарищества (ДНТ) и садовые некоммерческие товарищества (СНТ) не могут препятствовать выполнению работ по подключению земельных участков к электросетям. Постановления вступили в силу в конце октября.

Мишустин на совещании с вице-премьерами напомнил, что в настоящее время сетевые компании ведут ветку до границы садоводства. Дальше хозяева дачных участков должны сами нанимать электриков, чтобы они дотянули провода до частной территории.

Новый проект существенно упростит этот процесс. Мишустин объяснил, что теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания за обоснованную фиксированную плату. Работа будет выполнена в течение 30 дней. Для этого необходимо будет подать заявку в организацию, обслуживающую соответствующий район. Премьер-министр РФ отметил, что люди получат более понятные и прозрачные правила. Никакой зависимости от настроения и личных отношений с правлением СНТ не будет, подчеркнул он.