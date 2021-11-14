Был, есть и будет: Путин рассказал о либерализме в России

Президент России Владимир Путин назвал неправильным копирование на отечественной почве западной модели либерализма. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

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«Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения - то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава богу», - сказал Путин.

Он считает неправильным подход, подразумевающий копирование того, что считается либерализмом в других странах. В этой связи он сослался на мнение писателя Федора Достоевского, считавшего российских либералов лакеями, «ищущими, кому бы почистить сапоги». Путин отвергает такой тип либерализма.

Он заявил, что без свободомыслия граждан ни одна страна не сможет эффективно развиваться, быть сильной на мировой арене и надеяться на позитивное будущее.

Путин отметил, что в нынешних реалиях спор между славянофилами и западниками бессмысленнен, пока четко не определены понятия «либерал» и «либеральная мысль».