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Был, есть и будет: Путин рассказал о либерализме в России

Елена Прошина
52 минуты назад

Президент России Владимир Путин назвал неправильным копирование на отечественной почве западной модели либерализма. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Был, есть и будет: Путин рассказал о либерализме в России
Фото: ТАССТАСС

«Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения - то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава богу», - сказал Путин.

Он считает неправильным подход, подразумевающий копирование того, что считается либерализмом в других странах. В этой связи он сослался на мнение писателя Федора Достоевского, считавшего российских либералов лакеями, «ищущими, кому бы почистить сапоги». Путин отвергает такой тип либерализма.

Он заявил, что без свободомыслия граждан ни одна страна не сможет эффективно развиваться, быть сильной на мировой арене и надеяться на позитивное будущее.

Путин отметил, что в нынешних реалиях спор между славянофилами и западниками бессмысленнен, пока четко не определены понятия «либерал» и «либеральная мысль».

По его словам, противоречия между «славянофилами» и «западниками» становятся несущественными, если каждый из них ставит перед собой задачу поиска наилучшего пути развития страны, поскольку в таком случае цель их устремлений одна и та же.

Политика,Федор Достоевский,Владимир Путин,
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