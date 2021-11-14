Путин сделал резкое заявлением по миграционному кризису в Европе

Европейские страны сами виноваты в миграционном кризисе, заявил президент России Владимир Путин в эфире «России 1».
По мнению Путина, ЕС сам создал политические, военные, и экономические условия того, чтобы туда отправились сотни тысяч беженцев.
«А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события… Мы-то здесь при чем?», — сказал глава государства.
Он удивился упоминанию «Аэрофлота», против которого могут быть введены европейские санкции. Ни один самолет российской авиакомпании не занимался перевозкой беженцев в Белоруссию, возмутился президент.
Он отметил, что Россия не имеет никакого отношения к этому кризису. А европейские страны он призвал заняться своими внутренними проблемами, а не перекладывать на другие страны собственные вопросы.
При этом Россия всячески готова способствовать разрешению данного кризиса, заверил Путин.
8 ноября обострилась ситуация с беженцами на границе Белоруссии с Польшей. У заграждения собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли попытки прорыва, тогда нелегалы разбили стихийный лагерь.
ЕС, Великобритания, Канада и США возлагают ответственность за происходящее на Минск. При этом Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что могут быть введены ограничения против «Аэрофлота» в рамках санкционного пакета против Белоруссии из-за якобы причастности к доставке мигрантов к границам ЕС.