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Путин сделал резкое заявление по миграционному кризису в Европе

Ювелина Бернст
28 минут назад

Европейские страны сами виноваты в миграционном кризисе, заявил президент России Владимир Путин в эфире «России 1».

Путин сделал резкое заявление по миграционному кризису в Европе
Фото: ТАССТАСС

По мнению Путина, ЕС сам создал политические, военные, и экономические условия того, чтобы туда отправились сотни тысяч беженцев.

«А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события… Мы-то здесь при чем?», — сказал глава государства.

Он удивился упоминанию «Аэрофлота», против которого могут быть введены европейские санкции. Ни один самолет российской авиакомпании не занимался перевозкой беженцев в Белоруссию, возмутился президент.

Он отметил, что Россия не имеет никакого отношения к этому кризису. А европейские страны он призвал заняться своими внутренними проблемами, а не перекладывать на другие страны собственные вопросы.

При этом Россия всячески готова способствовать разрешению данного кризиса, заверил Путин.

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8 ноября обострилась ситуация с беженцами на границе Белоруссии с Польшей. У заграждения собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли попытки прорыва, тогда нелегалы разбили стихийный лагерь.

ЕС, Великобритания, Канада и США возлагают ответственность за происходящее на Минск. При этом Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что могут быть введены ограничения против «Аэрофлота» в рамках санкционного пакета против Белоруссии из-за якобы причастности к доставке мигрантов к границам ЕС.

Политика,Владимир Путин,Аэрофлот,ЕС,Bloomberg,
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