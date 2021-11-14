Захарова ответила на обвинения Британии в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила главе британского дипведомства Лиз Трасс, которая обвинила Россию в миграционном кризисе на границе Белоруссии. Свое мнение она высказала в Тelegram канале.

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Захарова напомнила, что Британия активно помогала США при вторжении в Ирак «оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра». Поэтому британцы несут историческую ответственность за происходящее с того времени в регионе - разрушение государственности, потоки беженцев, появление террористических группировок и гуманитарные катастрофы, считает представитель МИД РФ.

Она добавила, что пока Лондон не ответит за свои действия, у него нет никакого права кого бы то ни было обвинять.

Летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток беженцев из Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждения собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли попытки прорыва, нелегалы разбили стихийный лагерь.