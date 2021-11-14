Кадыров призвал «братский народ остановить кучку провокаторов»

«Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту. Тем более что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона», — написал глава региона на своей странице в «ВКонтакте».

Ранее пользователь Facebook Магомед Пидиев опубликовал запись, на которой показал, как в приграничном с Чечней сельском поселении Даттых в Ингушетии тяжелая техника проводит ремонтные работы. Он назвал это «очередной провокацией соседей». Стало известно, что тяжелая техника принадлежит предприятию «Чеченавтодор» и ее действия могут изменить течение русла реки Фортанга. Как заявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов , работы на берегу реки никак не могли повлиять на линию границы с Ингушетией.

Вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией возникал с начала 90-х годов прошлого века после распада Чечено-Ингушской АССР. Согласно документу от 2012 года, Чечне перешла горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии — такая же территория в Надтеречном районе Чечни. В 2018 году главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали документ об определении границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями.