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Захарова осудила «заманившие» мигрантов западные страны

Деловая газета "Взгляд"
26 минут назад

Страны Запада не намерены помогать мигрантам на границе Польши и Белоруссии, хотя и «заманивали» их к себе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова осудила «заманившие» мигрантов западные страны
Фото: ТАССТАСС

«Мы видим, что делается со стороны Белоруссии. Где то самое (западное) сообщество, которое заманивало их в свои кущи и гущи, а теперь от них отворачивается?» – заявила Захарова в эфире Youtube-канала «Главный. Тур», передает РИА «Новости».

Она отметила, что необходимо произвести коллективную помощь мигрантам, а не вести «политиканские разговоры».

«Тогда зачем из десятилетия в десятилетие принимаются все эти заявления, конвенции, соглашения и так далее? Грош цена тогда всем этим документам и заявлениям о правах человека», – задалась вопросом дипломат.

«Те, кто бесконечно ставил эту тему во главе угла, просто не имеют права на нее больше рассуждать», – заключила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Минск и Евросоюз (ЕС) смогут наладить контакт по ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

В Польше нашли тело беженца у границы с Белоруссией

До этого стало известно об увеличении числа беженцев в лагере на границе Белоруссии и Польши.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД,ЕС,РИА Новости,
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