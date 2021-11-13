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В Германии усомнились в выходе Крыма из состава России

Lenta.ru
1 час назад

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что веские основания для снятия санкций в отношении России отсутствуют. Об этом пишет Rheinische Post.

В Германии усомнились в выходе Крыма из состава России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Маас усомнился в том, что Крым может выйти из состава России. По его словам, признаков потенциального выхода полуострова из состава России не наблюдается. Кроме того, политик напомнил о продолжающемся вооруженном конфликте на востоке Украины.

«Это достаточное основание для того, чтобы единогласно продлевать санкции раз в полгода. Нет оснований прекращать санкции», — заявил министр.

Ранее в ноябре кандидат в президенты Франции от партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что для страны будет выгодно восстановить дипломатические отношения с президентом России Владимиром Путиным. Так, политик призвал к отмене несправедливых санкций против Москвы, введенных после присоединения Крыма к России.

Политика,Владимир Путин,
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