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Зеленский обратился к США из-за «газового шантажа» России

Майк Габриелян
36 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США инициировать новые санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский обратился к США из-за «газового шантажа» России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Обращаемся ко всем друзьям Украины и Европейского Союза в сенате США по поддержанию такой нормы и на уровне сената», — заявил Зеленский.

Он поблагодарил палату представителей конгресса за то, что они включили поправки, препятствующие реализации проекта, в закон о расходах на нужды безопасности (National Defense Appropriation Act, NDAA).

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось в сентябре. Для начала поставок компания Nord Stream 2 AG должна пройти сертификацию в качестве оператора газопровода. Сначала немецкий регулятор выработает проект решения о сертификации, затем его утвердит Еврокомиссия.

Ранее на Украине заявили, что смогут обойтись без российского газа, закупая его в Словакии.

Политика,Владимир Зеленский,Сенат США,Еврокомиссия,ЕС,
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