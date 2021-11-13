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Лукашенко рассказал о попытках Запада замкнуть пояс вокруг России

Lenta.ruиещё 1
39 минут назад

Страны Запада, поощряя протесты в Белоруссии, пытались замкнуть пояс вокруг России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

По словам белорусского лидера, в настоящее время продолжают появляться все новые подробности и факты, связанные с проходившими в стране протестными акциями. В частности, власти пытаются выяснить, какую роль в произошедшем сыграли Украина, Латвия, Польша и Германия.

«В процессе мы поняли, что никакая это не цветная революция, это выбранный момент. Цель, глобальная цель одна — замкнуть этот пояс», — подчеркнул Лукашенко.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев. Лукашенко утверждал, что за ними стоит Запад, который хочет уничтожить Белоруссию. Он также обвинял в причастности к организациям волнений Украину.
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