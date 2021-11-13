Лукашенко рассказал о попытках Запада замкнуть пояс вокруг России

Страны Запада, поощряя протесты в Белоруссии , пытались замкнуть пояс вокруг России . Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона» .

По словам белорусского лидера, в настоящее время продолжают появляться все новые подробности и факты, связанные с проходившими в стране протестными акциями. В частности, власти пытаются выяснить, какую роль в произошедшем сыграли Украина, Латвия, Польша и Германия.