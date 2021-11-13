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Лукашенко сравнил себя с Путиным: «Ты дворовый, а я уличный»

Ювелина Бернст
1 час назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россию уже разорвали бы на части, если бы во главе страны не стоял Владимир Путин. Его слова приводит журнал «Национальная оборона».

Лукашенко сравнил себя с Путиным: «Ты дворовый, а я уличный»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На него накатывают, а не было бы Путина – не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы. Время потребовало – сложилось, благодаря в том числе и президенту Путину, спасли Россию», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что у него очень братские и теплые отношения с Путиным, одни ценности, лидеры практически одинаково воспринимают реальную действительность.

«Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно»», - рассказал Лукашенко.

Он также добавил, что Белоруссия и Россия фактически работают как одно государство, оставаясь при этом суверенными.

«Я Путину говорю: «Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего». Больше ничего не надо», - добавил Лукашенко.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Журнал "Национальная оборона",
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