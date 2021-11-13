Лукашенко сравнил себя с Путиным: «Ты дворовый, а я уличный»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россию уже разорвали бы на части, если бы во главе страны не стоял Владимир Путин. Его слова приводит журнал «Национальная оборона».
«На него накатывают, а не было бы Путина – не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы. Время потребовало – сложилось, благодаря в том числе и президенту Путину, спасли Россию», - сказал Лукашенко.
Он отметил, что у него очень братские и теплые отношения с Путиным, одни ценности, лидеры практически одинаково воспринимают реальную действительность.
«Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно»», - рассказал Лукашенко.
Он также добавил, что Белоруссия и Россия фактически работают как одно государство, оставаясь при этом суверенными.
«Я Путину говорю: «Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего». Больше ничего не надо», - добавил Лукашенко.