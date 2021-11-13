"Мы пришли с самого низа": Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?». Философским языком говоря... Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно». Ты, говорю, во дворике в этом вырос. Он мне часто рассказывает. А я, говорю, вырос на улице. За мной некогда было кому-то смотреть. Отца не было, мать работала с утра до ночи. Сутками работала. И я на улице фактически вырос. И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли. Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность. Да, мы можем где-то по-разному, в силу каких-то обстоятельств, перемалывать эту действительность и делать соответствующие выводы, — сказал Лукашенко