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Мы пришли с самого низа: Лукашенко об отношениях с Путиным

News.ru
20 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него очень тёплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Их даже можно назвать братскими. Он в интервью российскому журналу «Национальная оборона» подчеркнул, что они одинаково воспринимают реальность. По его словам, они пришли с самого низа.

"Мы пришли с самого низа": Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Белорусский лидер отметил, что говорит с Путиным только на «ты».

Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?». Философским языком говоря... Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно». Ты, говорю, во дворике в этом вырос. Он мне часто рассказывает. А я, говорю, вырос на улице. За мной некогда было кому-то смотреть. Отца не было, мать работала с утра до ночи. Сутками работала. И я на улице фактически вырос. И мы увидели эту жизнь. У нас были одни ценности. И у него, и у меня. Мы на них выросли. Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность. Да, мы можем где-то по-разному, в силу каких-то обстоятельств, перемалывать эту действительность и делать соответствующие выводы, — сказал Лукашенко

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Журнал "Национальная оборона",
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