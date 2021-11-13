Путин назвал виновников миграционного кризиса на границе Польши

Президент России Владимир Путин рассказал о способах проникновения в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока, стремящихся попасть в Европу. Его слова приводит «Вести 24».

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«Чартеры заказывают, безвизовый въезд. Люди покупают билеты и полетели», - сказал Путин.

По его словам, организаторы каналов отправки беженцев и Ближнего Востока на территорию Евросоюза находятся в самой Европе. В этой связи, уверен президент, представители Запада абсолютно без какого-либо основания стремятся переложить ответственность за миграционный кризис в районе польско-белорусской границе на Россию.

Путин заявил, что российские авиаперевозчики не занимаются доставкой мигрантов в Белоруссию. При этом он сослался на слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что авиакомпания «Белавиа» также не имеет отношения к доставке ближневосточных мигрантов к границам Евросоюза.