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Путин вспомнил, как Украина «закрутила вентиль» Европе

Ювелина Бернст
8 минут назад

Президент России Владимир Путин, комментируя слова белорусского президента Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, напомнил, что такая практика имела место быть со стороны Украины. Слова президента РФ приводит пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, как Украина «закрутила вентиль» Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент напомнил, что это было в 2008 году, когда после долгих споров по ценам на газ и транзит Россия и Украина так и не смогли договориться по основным параметрам контрактов. В результате Киев заблокировал российский газ, который был предназначен для европейских потребителей.

«Условно говоря, вентиль закрутили, просто перекрыли российский газ в Европу. Такое же было», - сказал глава РФ в интервью телепередачи «Москва. Кремль. Путин»

11 ноября Лукашенко посоветовал Евросоюзу подумать о транзите газа и грузов через республику, прежде чем вводить санкции против Минска. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод «Ямал-Европа».

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