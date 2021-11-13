Путин напомнил, как Украина «закрутила вентиль» Европе

Президент России Владимир Путин, комментируя слова белорусского президента Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, напомнил, что такая практика имела место быть со стороны Украины. Слова президента РФ приводит пресс-служба Кремля.
Президент напомнил, что это было в 2008 году, когда после долгих споров по ценам на газ и транзит Россия и Украина так и не смогли договориться по основным параметрам контрактов. В результате Киев заблокировал российский газ, который был предназначен для европейских потребителей.
«Условно говоря, вентиль закрутили, просто перекрыли российский газ в Европу. Такое же было», - сказал глава РФ в интервью телепередачи «Москва. Кремль. Путин»
11 ноября Лукашенко посоветовал Евросоюзу подумать о транзите газа и грузов через республику, прежде чем вводить санкции против Минска. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод «Ямал-Европа».