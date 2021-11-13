СМИ: Между Россией и Европой назревает новая «газовая война»

Словесные демарши президента Белоруссии Александра Лукашенко на тему возможного перекрытия транзита российского газа в Европу могут стать причиной очередной «газовой войны» на континенте. Об этом говорится в публикации польского издания Defence24.

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В статье говорится о том, что белорусский лидер не может позволить себе высказываний о прекращении поставок газа на европейский рынок через территорию его страны без ведома высшего российского руководства. Автор материала также утверждает, что именно РФ виновата в текущем энергетическом кризисе в Европе и высоких ценах на топливо. Он уверен, что нынешняя ситуация в этой сфере выгодна России с точки зрения ускорения запуска трубопровода «Северный потока — 2».

Кроме того, существующие газовые проблемы европейских стран призваны убедить их руководство в необходимости заключения долгосрочных контрактов с «Газпромом». В этом свете угрозы Лукашенко в адрес стран Евросоюза, говорится в публикации, стали еще одним аргументом в пользу скорейшего запуска «Северный потока — 2». Этот трубопровод представляется в качестве альтернативы путям транзита российского газа в Европу через «ненадежные» страны.

«Россия уже демонстрировала умение использовать свои энергоресурсы в политических целях. Масштабный инцидент такого рода произошел в 2009 году. Тогда россияне, сократив поставки газа через Украину, заставили европейцев использовать стратегические резервы этого топлива», — говорится в публикации.

Ее автор проводит параллели между текущей обстановкой на газовом рынке Евросоюза с событиями 2009 года, предупреждая о вероятности повторения случившегося тогда кризиса.