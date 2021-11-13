Вучич захотел обсудить с Путиным цены на газ

«Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый, тратим, расходуем больше: 1,1 млрд кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объемах поставок газа, поскольку у нас экономика растет быстрее всего в Европе», – заявил Вучич в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».