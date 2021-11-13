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Вучич захотел обсудить с Путиным цены на газ

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
23 минуты назад

Сербский президент Александр Вучич заявил, что в ходе предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным намерен достичь понимания по цене на газ и договориться об увеличении объема поставок.

Вучич захотел обсудить с Путиным цены на газ
Фото: ТАССТАСС

«Я уверен, что мы найдем решение трех вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество, нам нужен все больший объем газовый, тратим, расходуем больше: 1,1 млрд кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объемах поставок газа, поскольку у нас экономика растет быстрее всего в Европе», – заявил Вучич в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

«Я уверен, президент Путин всегда находил, всегда проявлял взаимопонимание по отношению к нам в трудных обстоятельствах. Я надеюсь, что в этот раз он тоже поймет нас по вопросам цены и объема поставок газа», – заявил Вучич.

Сербия отреагировала на предложенную Россией цену на газ

Ранее президент Сербии сообщал, что предварительная дата встречи с российским лидером – 25 ноября. Он отмечал, что в ходе встречи политики будут обсуждать поставки и цену российского природного газа.

Сейчас Россия фактически является единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 млрд кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток» состоялся 1 января.
Политика,Александр Вучич,Владимир Путин,РИА Новости,
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