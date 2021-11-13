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Путин оценил заявления Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа в ЕС

News.ru
24 минуты назад

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа в Евросоюз. По его словам, глава Белоруссии никогда об этом с ним не говорил. Он первый раз это слышит.

Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул, — сказал Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 24».

Президент России пообещал поговорить на эту тему с Лукашенко. Он отметил, что белорусский лидер, наверное, способен пойти на этот шаг.

Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он просто не в сердцах это сказал, — подчеркнул российский политик.

Накануне Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций Евросоюза. На совещании с руководством Совета министров страны он заявил, что прощать ЕС Белоруссия ничего не должна. При этом его не пугает то обстоятельство, что Польша может закрыть границу. Президент Белоруссии призвал защищать суверенитет страны.

Ранее стало известно о намерении США и Евросоюза ввести новый пакет санкций против белорусских властей. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, увеличение списка рестрикций ЕС следует ожидать в начале следующей недели, 15–21 ноября.

Слова Лукашенко подхлестнули цены на газ в Европе

Политика,Видео,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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