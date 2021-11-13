Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул, — сказал Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 24».