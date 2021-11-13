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Эстония отгородится от России забором из колючей проволоки

Ювелина Бернст
41 минуту назад

Эстонские военные заявили о готовности разместить на границе с Россией 130-километров заградительной проволоки, сообщил министр обороны республики Калле Лаанет. Его слова передает РИА «Новости».

Эстония отгородится от России забором из колючей проволоки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также эстонские военные вместе с департаментом полиции, погранохраны и вооруженным ополчением «Кайтселиит» начали переговоры по мерах охраны границы.

В Эстонии опасаются, что в страну через Россию из Белоруссии могут проникнуть нелегальные мигранты, объяснил Лаанет.

Он отметил, что Минск продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Польшей и Литвой, поэтому необходим защитить границы Эстонии.

Летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток беженцев из Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждения собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли попытки прорыва, нелегалы разбили стихийный лагерь.

ЕС, Великобритания, Канада и США возлагают ответственность за происходящее на Минск. Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать поток беженцев, так как из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».

Политика,ЕС,РИА Новости,
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