Эстония отгородится от России забором из колючей проволоки

Эстонские военные заявили о готовности разместить на границе с Россией 130-километров заградительной проволоки, сообщил министр обороны республики Калле Лаанет. Его слова передает РИА «Новости».
Также эстонские военные вместе с департаментом полиции, погранохраны и вооруженным ополчением «Кайтселиит» начали переговоры по мерах охраны границы.
В Эстонии опасаются, что в страну через Россию из Белоруссии могут проникнуть нелегальные мигранты, объяснил Лаанет.
Он отметил, что Минск продолжает умышленную эскалацию гибридной атаки на границе с Польшей и Литвой, поэтому необходим защитить границы Эстонии.
Летом на границах Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток беженцев из Ближнего Востока и Африки, пытающихся прорваться в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждения собрались около двух тысяч человек. Польские силовики пресекли попытки прорыва, нелегалы разбили стихийный лагерь.
ЕС, Великобритания, Канада и США возлагают ответственность за происходящее на Минск. Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать поток беженцев, так как из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».