В МИД ответили на обвинения из-за ситуации с мигрантами на границе ЕС

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев заявил, что РФ считает абсурдными обвинения в свой адрес из-за ситуации на белорусско-польской границе. Он подчеркнул, что Польша не обращалась к российским правоохранителям после заявлений о гражданах РФ, помогающим мигрантам незаконно пересечь границу. Дипломат считает, что применение польскими спецслужбами насилия может стать основанием для международных проверок.

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«Основное острие этих обвинений напоминает какую-то абсурдную ситуацию. Все обвинения в этой связи адресуются одному государству, Белоруссии, хотя уже звучат и обвинения в том, что мы якобы приложили к этому руку, что вообще является абсурдным», — цитирует Лукьянцева ТАСС.

Он отметил, что представители Польши, выступая в ООН, обвинили в ситуации «преступный режим Лукашенко», однако умалчивают об отношении польских силовиков к самим мигрантам. Лукьянцев считает, что гуманитарные вопросы следует решать в двухстороннем порядке, но Европа по-прежнему отказывается от конструктивного диалога.

«Та реакция, которую мы видим на границе, куда стягиваются и вооруженные формирования, роются рвы, возводятся стены и натягивается колючая проволока, вызывает самые непривлекательные ассоциации, с которыми хотелось бы навсегда порвать. Но эти угрозы, к сожалению, очень живучие», — сказал Лукьянцев.

Говоря об агрессии силовиков к мигрантам, он отметил, что «есть возможность подачи индивидуальных обращений со стороны пострадавших либо жертв, либо международных неправительственных организаций с жалобами на действия соответствующих властей».

Он отметил, что польская сторона официально не обращалась по вопросам участия в конфликте отдельных российских граждан.