МИД отреагировал на ограждение Эстонии от России забором

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение властей Эстонии построить на границе с Россией дополнительные заграждения. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Захарова пошутила, что подобная инициатива поможет эстонским военным защититься от нападений «русских хакеров».

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что власти страны намереваются разместить на границе с Россией 130 км колючей проволоки. Эта мера должна помочь им подготовиться к «возможной гибридной атаке».

По информации министерства, у Эстонии есть опасения, что мигранты из Белоруссии могут попасть на территорию страны через Россию. Лаанет утверждает, что Белоруссия будет продолжать негативно влиять на миграционный кризис на границах с Литвой и Польшей, поэтому Эстонии необходимо как можно скорее принять все необходимые меры для защиты границ.

В последние несколько дней миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился. К границам Польши со стороны Белоруссии подошли около 3 тысяч беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Нелегальные мигранты законным путем попадают в Белоруссию, а затем пытаются сбежать в Евросоюз.