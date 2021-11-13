В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

«Единая Россия» сформулирует собственную позицию по проекту о QR-кодах

News.ru
11 минут назад

Партия «Единая Россия» намерена сформулировать собственную позицию по правительственному законопроекту о QR-кодах. Это произойдёт на президиуме в понедельник, 15 ноября. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя партии Евгений Ревенко.

«Единая Россия» сформулирует позицию по проекту о QR-кодах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В понедельник состоится президиум фракции ЕР, на котором обязательно будет рассмотрен этот вопрос и сформулирована позиция по законопроекту, — сказал Ревенко.

По словам единоросса, в условиях пандемии необходимы экстраординарные меры для изменения ситуации и защиты граждан от смертельного заражения.

Мы несём достаточно серьёзные потери. Ежесуточно приходят тревожные сообщения о гибели тысячи и более людей, необходимо это остановить, — подчеркнул Ревенко.

Он отметил, что ЕР планирует занять конструктивную позицию по представленному законопроекту.

С одной стороны, предлагаемые меры не должны создавать критических неудобств для людей, с другой стороны, речь идёт о защите жизни и здоровья населения. Это главное, это является для фракции безусловным приоритетом, — подчеркнул Евгений Ревенко.

Он также призвал граждан вакцинироваться, назвав процедуру одним из главных средств защиты от болезни.

Лично я привился сам и призываю это сделать других. Кстати сказать, практически все члены нашей фракции сделали прививки от коронавируса, — резюмировал Евгений Ревенко.

В пятницу, 12 ноября, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о применении QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях.
Политика,Евгений Ревенко,Единая Россия,Госдума,Правительство РФ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители