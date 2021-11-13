Лавров пошутил о вмешательстве России в дела Франции

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам визита в Париж шуткой ответил на заявления о вмешательстве Москвы в иностранные дела. Его слова приводит РИА Новости .

Таким образом министр иностранных дел прокомментировал то, что Россию обвиняют во вмешательстве во внутренние дела различных стран, например, в предстоящие в 2022 году выборы президента во Франции или в референдум об отделении заморской территории республики, особого территориально-административного образования Новая Каледония.