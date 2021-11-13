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Лавров шуткой ответил на заявления о вмешательстве Москвы в иностранные дела

Lenta.ruиещё 1
14 минут назад

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам визита в Париж шуткой ответил на заявления о вмешательстве Москвы в иностранные дела. Его слова приводит РИА Новости.

Лавров пошутил о вмешательстве России в дела Франции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таким образом министр иностранных дел прокомментировал то, что Россию обвиняют во вмешательстве во внутренние дела различных стран, например, в предстоящие в 2022 году выборы президента во Франции или в референдум об отделении заморской территории республики, особого территориально-административного образования Новая Каледония.

«Любой мой ответ будет использован против меня, будет истолкован как то самое вмешательство во внутренние дела Франции, Испании, других стран», — подчеркнул Лавров.

Кандидатами на пост президента Франции станут лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, мэр Парижа Анн Идальго, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Действующий лидер республики Эммануэль Макрон пока официально не объявил о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок.
Политика,Анн Идальго,Эммануэль Макрон,Сергей Лавров,КПРФ,МИД,РИА Новости,
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