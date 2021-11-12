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Макрон захотел обсудить с Путиным Белоруссию

Lenta.ruиещё 2
27 минут назад

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в ближайшее время переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию по итогам международной встречи по Ливии.

Макрон захотел обсудить с Путиным Белоруссию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава Франции захотел обсудить с российским коллегой темы Украины и Белоруссии.

«В ближайшие дни я проведу переговоры с президентом Путиным по нескольким вопросам», — анонсировал Макрон.

В октябре Путин провел телефонный разговор с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Во время разговора была отмечена важность дальнейшей координации усилий трех стран в «нормандском формате». Также главы государств затронули вопросы, которые касаются борьбы с терроризмом на африканском континенте.

Кроме того, была подчеркнута важность реализации Минских договоренностей 2015 года.

Политика,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Владимир Путин,РИА Новости,
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