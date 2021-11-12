Макрон захотел обсудить с Путиным Белоруссию

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в ближайшее время переговоры с российским лидером Владимиром Путиным , пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-конференцию по итогам международной встречи по Ливии.

В октябре Путин провел телефонный разговор с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Во время разговора была отмечена важность дальнейшей координации усилий трех стран в «нормандском формате». Также главы государств затронули вопросы, которые касаются борьбы с терроризмом на африканском континенте.