В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Путин предложил американскому школьнику работу в России

Газета.Ru
4 минуты назад

Российский президент Владимир Путин пригласил увлекающегося робототехникой школьника из Соединенных Штатов поработать в России. Об этом сообщает ТАСС.

Путин предложил американскому школьнику работу в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изучающий в школе русский язык Акшан, спросил у Путина, станет ли в мире больше деятелей науки, когда тяжелой работой займутся роботы.

Российский лидер отметил, что робототехника не исчерпывается избавлением человечества от тяжелого физического труда. Он привел в пример роботов, которые сортируют мусор, помогая тем самым сохранить окружающую среду, и роботов-саперов, спасающих человеческие жизни.

Кроме того, Путин обратил внимание собеседника на стремительное развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом, которые активно используются при создании роботов.

Президент также посоветовал ребенку хорошо учиться, чтобы получить фундаментальные знания и достичь успехов в профессии.

«Надеюсь, что у вас будет возможность не только поработать в Штатах, но и, если случай представится, мы будем рады видеть вас и в нашей стране», — резюмировал он.

Ранее Путин призвал россиян «не сбегать из реальности в метавселенную».

Политика,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители