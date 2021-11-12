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В Думу внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте

ТАССиещё 23
1 час назад

Правительство России внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

Законопроекты об обязательных QR-кодах внесли в Госдуму
Фото: ТАССТАСС

"Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предлагаемые решения - экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом", - говорится в сообщении. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

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В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Массовые мероприятия и общепит

Поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предполагают, что "граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации".

"До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом", - подчеркнули в кабмине.

При этом "решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти".

Поезда и самолеты

Что касается транспорта, то соответствующий законопроект "регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте".

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"Речь идет о междугородных и международных перевозках", - отметили в правительстве.

"Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста", - сообщили в пресс-службе.

Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства, если он пользуется российским железнодорожным или авиатранспортом, добавили в кабмине.

Политика,Госдума,Правительство РФ,
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