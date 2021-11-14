«Рука набита»: Захарова об угрозах украинских военных

На Украине, военные которой пообещали убивать мигрантов в случае прорыва границы, уже научились уничтожать людей. Так ответила на угрозы Киева официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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«Уничтожать научились. Рука набита. Правильно, Украина — не Россия, це Европа», — написала Захарова.

Ранее на Украине военные пообещали уничтожить мигрантов в случае прорыва границы. Там рассказали, что 61-я отдельная пехотная егерская бригада продолжает нести службу на границе с Белоруссией.

Украинские пограничники усилили охрану границы с Белорусскией 10 ноября. Тогда об этом объявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он подчеркнул, что это необходимо для сдерживания потока нелегальных мигрантов в случае необходимости.