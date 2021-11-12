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Песков назвал условие ревакцинации Путина

Алиса Селезнёва
1 час назад

Сроки ревакцинации президента России Владимира Путина зависят от рекомендаций врачей, у главы государства по-прежнему сохраняются высокие титры антител. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков назвал условие ревакцинации Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля напомнил, что сам Владимир Путин неоднократно говорил, что у него после вакцинации сохраняются очень высокие титры антител.

«Что касается ревакцинации, это будет зависеть от рекомендаций врачей. Конечно же, безопасность президента и его здоровье - это первоочередная задача для тех, кто за это отвечает», - подчеркнул Дмитрий Песков.

23 марта Путин привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. 14 апреля стало известно, что президент России сделал вторую прививку. Он сам сообщил об этом в ходе заседания президиума Русского географического общества.

29 сентября на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер заметил, что у него до сих пор сохраняются высокие титры антител к коронавирусу.

Политика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Русское географическое общество,РИА Новости,
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