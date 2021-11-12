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Песков оценил идею введения QR-кодов на транспорте

Алиса Селезнёва
1 час назад

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, введение QR-кодов на транспорте уже стало признанной мировой практикой в условиях пандемии коронавируса. Однако предстоит серьезная работа по такому законопроекту в России, пишет ТАСС.

Песков оценил идею введения QR-кодов на транспорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее российский оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что ведется работа над законопроектами об обязательных QR-кодах (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте) на транспорте, в кафе и магазинах. Предположительно, такую меру введут при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.

Официальный представитель Кремля напомнил, что введение QR-кодов уже стало мировой практикой.

«Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся волн новых, многими странами была признана безальтернативной», - пояснил он.

Дмитрий Песков также отметил, что Кремлю известно про инициативу оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, которая предполагает введение обязательных QR-кодов.

«Да, нам известно об этой инициативе правительственного штаба. Действительно, там определенные наработки есть. Но еще предстоит достаточно среьезная работа по этому законопроекту в парламенте, естественно, с участием специалистов, экспертов», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В России за последние сутки было зафиксировано 40 123 новых случая коронавируса. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. За это же время выздоровели 33 645 пациентов в 85 регионах, 1 235 человек скончались.

Политика,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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