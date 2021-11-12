В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Кремль ответил на статью о планах России вторгнуться на Украину

Lenta.ru
57 минут назад

Заявления западных СМИ о планах России по вторжению на территорию Украины являются пустыми и безосновательными. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль ответил на статью о планах России вторгнуться на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь президента России также отметил, что передвижение вооруженных сил РФ на своей территории ни у кого не должно взывать обеспокоенность.

«Россия никому не угрожает», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее статью Bloomberg, в которой сообщается о планах России вторгнуться на Украину, прокомментировал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Россия не отправляет корабли в Мексиканский залив или на Аляску.

«Мы не вторгаемся в Мексиканский залив, как они в Черное море со своими кораблями, делают здесь всякие разведывательные пролеты», — уточнил он.

Blommberg со ссылкой на источники сообщил, что американские чиновники выразили опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «военной операции». При этом никаких данных, на основании которых сделаны такие выводы, США Евросоюзу не передали.

Украинский генерал призвал готовиться к народной войне с Россией

Заявления о якобы планируемом Москвой военном вторжении на Украину также опроверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. При этом он обратил внимание на то, что большое количество угроз исходит от Украины.

Политика,Владимир Джабаров,Дмитрий Полянский,Дмитрий Песков,Комитет Совета Федерации по международным делам,ООН,ЕС,Bloomberg,ИТАР-ТАСС,
83
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители