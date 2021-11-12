Кремль ответил на статью о планах России вторгнуться на Украину

Заявления западных СМИ о планах России по вторжению на территорию Украины являются пустыми и безосновательными. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Пресс-секретарь президента России также отметил, что передвижение вооруженных сил РФ на своей территории ни у кого не должно взывать обеспокоенность.

«Россия никому не угрожает», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее статью Bloomberg, в которой сообщается о планах России вторгнуться на Украину, прокомментировал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Россия не отправляет корабли в Мексиканский залив или на Аляску.

«Мы не вторгаемся в Мексиканский залив, как они в Черное море со своими кораблями, делают здесь всякие разведывательные пролеты», — уточнил он.

Blommberg со ссылкой на источники сообщил, что американские чиновники выразили опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «военной операции». При этом никаких данных, на основании которых сделаны такие выводы, США Евросоюзу не передали.