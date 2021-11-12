Кремль ответил на статью о планах России вторгнуться на Украину

Заявления западных СМИ о планах России по вторжению на территорию Украины являются пустыми и безосновательными. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России также отметил, что передвижение вооруженных сил РФ на своей территории ни у кого не должно взывать обеспокоенность.
«Россия никому не угрожает», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее статью Bloomberg, в которой сообщается о планах России вторгнуться на Украину, прокомментировал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, Россия не отправляет корабли в Мексиканский залив или на Аляску.
«Мы не вторгаемся в Мексиканский залив, как они в Черное море со своими кораблями, делают здесь всякие разведывательные пролеты», — уточнил он.
Blommberg со ссылкой на источники сообщил, что американские чиновники выразили опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «военной операции». При этом никаких данных, на основании которых сделаны такие выводы, США Евросоюзу не передали.
Заявления о якобы планируемом Москвой военном вторжении на Украину также опроверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. При этом он обратил внимание на то, что большое количество угроз исходит от Украины.