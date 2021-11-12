Россия представила ЕС документы для признания COVID-паспортов

Россия в ближайшее время отправит официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских COVID-паспортов, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным ведомства, Москва уже представила необходимые документы для проверки технической совместимости систем контроля за вакцинацией в ЕС и РФ. В центре имени Гамалеи сообщили, что Всемирная организация здравоохранения, скорее всего, одобрит российский препарат от COVID-19 «Спутник V» к концу 2021 года, за этим должен последовать ответ европейского регулятора.

Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, существует несколько факторов, которые мешают Брюсселю признать российскую вакцину. Депутат указал на политические и экономические причины.

«Многие не хотят видеть конкурентов на европейском рынке. Хотя Россия, в свою очередь, выполнила все свои обязательства», — отметил Тумусов.

Тем временем Австрия и Италия приступили к выдаче европейских паспортов вакцинации тем гражданам, которые получили вакцину «Спутником V». Бустерную дозу можно получить не ранее, чем через 28 дней после вакцинации российским препаратом и не позднее, чем через шесть месяцев после первой прививки. Правило распространяется на тех, кто учится или работает в стране и привился ранее российской вакциной.