Путин назвал провокацией действия США в Черном море

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель назвал провокационными действия США и других стран НАТО в Черном море, сообщается на сайте Кремля.
«При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты. Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море», - говорится в сообщении.
Также Путин и Меркель вновь обсудили обстановку на границе Белоруссии и стран Евросоюза. Стороны сошлись во мнении, что важно как можно скорее урегулировать миграционный кризис. Путин считает, что для этого необходимо, в частности, восстановить контакты между странами ЕС и Белоруссией.
Это уже второй телефонный разговор Путина и Меркель за последние два дня. В первом, который состоялся в среду, 10 ноября, главы государств обсуждали ситуацию с беженцами на границе Белоруссии со странами ЕС, сообщал Кремль.
Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября. Тогда к ней приблизилась большая группа мигрантов, которые собирались пересечь границу и попасть в Польшу. В ответ на это Варшава привела на границу почти 15 тысяч солдат и силовиков, а также военную технику. Евросоюз обвинил в происходящем президента Белоруссии Александра Лукашенко и пригрозил стране новыми санкциями.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о создании США и НАТО многонациональной группировки в Черном море. По ее словам, это дестабилизирует ситуацию в Черноморском регионе в непосредственной близости от российских границ.
В свою очередь представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне в ответ на просьбу прокомментировать российские заявления о росте военной деятельности США и НАТО в Черном море, заявил, что Америка будет действовать в черноморском международном воздушном и морском пространстве, как посчитает нужным.