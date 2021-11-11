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Путин в разговоре с Меркель оценил политику Киева в отношении Донбасса

Вероника Полынина
26 минут назад

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель назвал политику Украины деструктивной. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин в разговоре с Меркель оценил политику Киева по Донбассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины.

Российский лидер «обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты».

26 октября Генштаб ВСУ сообщил о первом боевом применении разведывательно-беспилотного комплекса Bayraktar в зоне конфликта в Донбассе. Атаке БПЛА подверглась артиллерийская позиция народной милиции ДНР. Уничтожена одна 122-мм гаубица Д-30.

Минские соглашения запрещают полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения. Однако, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, применение Bayraktar якобы этот запрет не нарушает.

По его словам, Украина закупил у Турции ударные БПЛА для «сдерживания» России и защиты своей территории.

Политика,Ангела Меркель,Владимир Путин,Генштаб,
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