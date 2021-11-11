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Песков назвал «безумными» идеи о санкциях против «Аэрофлота»

Елена Прошина
37 минут назад

Сообщения о возможном введении Евросоюзом санкций против «Аэрофлота» звучат безумно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков назвал «безумными» идеи о санкциях против «Аэрофлота»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что сама компания уже обозначила свою непричастность к ситуации на польско-белорусской границе и напомнил, что деятельность авиакомпаний стоит вне политики и перевозка граждан не противоречит никаким международным нормам.

Напомним, что миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября. Тогда к ней приблизилась большая группа мигрантов, которые собирались пересечь границу и попасть в Польшу. В ответ на это Варшава привела на границу почти 15 тысяч солдат и силовиков, а также военную технику.

Позднее в ЕС заявили о возможных санкциях против «Аэрофлота», который якобы привез в Минск мигрантов из Стамбула и других городов Ближнего востока и Северной Африки.

В «Аэрофлоте» напомнили, что перевозчик не выполняет регулярных рейсов в города, откуда прибыли мигранты и не доставляет их в Минск. Защищаться от претензий ЕС в компании пообещали всеми возможными знакомыми способами.

Политика,Дмитрий Песков,Аэрофлот,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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