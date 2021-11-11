В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 71.20EUR 81.66
Войти в почту

Политик-трансгендер намерена обойти Милонова на выборах в Госдуму

Ura.Ru
25 минут назад

Первый в России политик-трансгендер, глава алтайского отделения партии «Гражданская инициатива» Юлия Алешина заявила, что в будущем планирует баллотироваться в Госдуму РФ. Она намерена обыграть на выборах главу думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова.

Политик-трансгендер намерена обойти Милонова на выборах в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Юлия не исключает, что в будущем будет баллотироваться в Госдуму — по округу Милонова, „чтобы уже окончательно поставить крест на его политической карьере“. Однако в ближайших планах Алешиной другие задачи: наращивать силы регионального отделения партии, привлекать новых сторонников, участвовать в местных выборах 2022 года», — приводит слова Юлии Алешиной РИА «Новости».

Ранее Милонов потребовал распустить «Гражданскую инициативу» после назначения трансгендера на пост главы алтайского отделения партии. Алешина в ответ заявила, что такие высказывания не красят депутата Госдумы. Ее удивило, что Милонова так привлекает тематика ЛГБТ. Алешина сообщила, что готова посоветовать политику профессионального психолога.

Женщина-трансгендер вошла в политику впервые за всю историю России. До смены пола Алешину звали Роман. По ее словам, она решила возглавить отделение «Гражданской инициативы» в Алтайском крае после того, как узнала, что в других странах мира женщины-трансгендеры работают и строят политическую карьеру, передает телеканал 360.

Политика,Юлия Алешина,Виталий Милонов,Госдума,Телеканал "360° Подмосковье",РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители