Политик-трансгендер намерена обойти Милонова на выборах в Госдуму

Первый в России политик-трансгендер, глава алтайского отделения партии «Гражданская инициатива» Юлия Алешина заявила, что в будущем планирует баллотироваться в Госдуму РФ. Она намерена обыграть на выборах главу думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова.

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«Юлия не исключает, что в будущем будет баллотироваться в Госдуму — по округу Милонова, „чтобы уже окончательно поставить крест на его политической карьере“. Однако в ближайших планах Алешиной другие задачи: наращивать силы регионального отделения партии, привлекать новых сторонников, участвовать в местных выборах 2022 года», — приводит слова Юлии Алешиной РИА «Новости».

Ранее Милонов потребовал распустить «Гражданскую инициативу» после назначения трансгендера на пост главы алтайского отделения партии. Алешина в ответ заявила, что такие высказывания не красят депутата Госдумы. Ее удивило, что Милонова так привлекает тематика ЛГБТ. Алешина сообщила, что готова посоветовать политику профессионального психолога.