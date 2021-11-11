Чечня решила запретить СМИ России упоминать национальность преступников

Парламент Чечни принял решение внести поправки в закон о СМИ России. Власти региона внесут в Госдуму предложение о запрете на упоминания национальности преступников. Автором проекта является председатель чеченского парламента Магомед Даудов, сообщает издание «Грозный информ».
Установление запрета на распространение сведений в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории Российской Федерации, – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Изменения хотят внести в федеральный закон «О средствах массовой информации» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Они будут касаться всех лиц, причастных к совершению преступлений. Законопроект также предусматривает административную ответственность за распространение этих данных.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал публикацию главреда RT Маргариты Симоньян о выходцах с Кавказа после резонансного инцидента с нападением на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве.