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Чечня может запретить СМИ России упоминать национальность преступников

News.ru
25 минут назад

Парламент Чечни принял решение внести поправки в закон о СМИ России. Власти региона внесут в Госдуму предложение о запрете на упоминания национальности преступников. Автором проекта является председатель чеченского парламента Магомед Даудов, сообщает издание «Грозный информ».

Чечня решила запретить СМИ России упоминать национальность преступников
Фото: ТАССТАСС

Установление запрета на распространение сведений в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории Российской Федерации, – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения хотят внести в федеральный закон «О средствах массовой информации» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Они будут касаться всех лиц, причастных к совершению преступлений. Законопроект также предусматривает административную ответственность за распространение этих данных.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал публикацию главреда RT Маргариты Симоньян о выходцах с Кавказа после резонансного инцидента с нападением на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве.

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