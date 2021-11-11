Лавров пообещал серьезный разговор Франции на тему Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время предстоящей встречи с Францией планируется серьезный разговор на тему Украины. Как сообщает ТАСС, встреча в формате «2+2» пройдет 12 ноября и участие в ней примут главы МИД и Минобороны обеих стран.

«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского», — заявил Лавров.

Также Лавров высказался о предложении Франции провести 11 ноября встречу в «нормандском формате». По словам министра, это не те «манеры», которые ожидают от французских партнеров. Он отметил, что французскую сторону сразу предупредили о том, что в этот день у него запланированы переговоры в Москве с коллегой из дружественного государства.