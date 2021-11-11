Лавров анонсировал серьезный разговор с Францией на тему Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на предстоящих переговорах Франции придется обсудить ситуацию на Украине. Об этом глава МИД сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Мали Абдулайе Диопом в Москве, передает RT.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

"То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре и в целом от ответственности за поведение их подопечных в Киеве", — сказал российский дипломат.

Он уточнил, что имел в виду режим президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам министра, подрывает минские договоренности "при молчаливом попустительстве" Франции и Германии.

В связи с этим предстоит серьезный разговор с французской стороной, подчеркнул Лавров.