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Лавров заявил, что состоится серьезный разговор с Францией на тему Украины

Газета.Ruиещё 1
31 минуту назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на предстоящих переговорах Франции придется обсудить ситуацию на Украине. Об этом глава МИД сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Мали Абдулайе Диопом в Москве, передает RT.

Лавров анонсировал серьезный разговор с Францией на тему Украины
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

"То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре и в целом от ответственности за поведение их подопечных в Киеве", — сказал российский дипломат.

Он уточнил, что имел в виду режим президента Украины Владимира Зеленского, который, по словам министра, подрывает минские договоренности "при молчаливом попустительстве" Франции и Германии.

В связи с этим предстоит серьезный разговор с французской стороной, подчеркнул Лавров.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на линии соприкосновения в ДНР в настоящее время проживает 18 тыс. граждан России. Политик также сообщил, что украинские силовики не пускают наблюдателей миссии ОБСЕ в захваченную ВС Украины Старомарьевку на линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе.

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