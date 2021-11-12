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Лавров предрек выход Киева из минского комплекса мер

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Глава МИД России Сергей Лавров предрек, что в случае принятия закона об основах госполитики переходного периода на Украине произойдет выход Киева из минского комплекса мер. Его слова приводит ТАСС.

Лавров предрек выход Киева из минского комплекса мер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если этот закон (об основах государственной политики переходного периода — прим. "Ленты.ру") будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер», — сказал российский министр.

Лавров напомнил, что Франция и ФРГ на очень высоком уровне заверяли Россию, что сделают все, чтобы этот закон не был принят, но никаких действий с тех пор предпринято не было.

«И как мы видим по событиям в Верховной Раде, процесс одобрения этого законопроекта идет полным ходом», — отметил он.

Ранее Лавров заявил, что урегулирование конфликта на Украине могло бы ускориться, если бы Вашингтон заставил Киев уважать позицию США и СБ ООН по соблюдению «Минска-2». Дипломат также рассказал, что никаких новых дат по проведению встречи в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе не обсуждается.

Политика,Сергей Лавров,Верховная Рада,Совбез ООН,МИД,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,
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