Лавров предрек выход Киева из минского комплекса мер

Глава МИД России Сергей Лавров предрек, что в случае принятия закона об основах госполитики переходного периода на Украине произойдет выход Киева из минского комплекса мер. Его слова приводит ТАСС.

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«Если этот закон (об основах государственной политики переходного периода — прим. "Ленты.ру") будет принят, то Киев тем самым провозгласит выход из минского комплекса мер», — сказал российский министр.

Лавров напомнил, что Франция и ФРГ на очень высоком уровне заверяли Россию, что сделают все, чтобы этот закон не был принят, но никаких действий с тех пор предпринято не было.

«И как мы видим по событиям в Верховной Раде, процесс одобрения этого законопроекта идет полным ходом», — отметил он.