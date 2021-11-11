Лавров внес ясность в вопрос о работе ЧВК в Африке

Информация западных СМИ о действиях российских частных военных компаний (ЧВК) на Африканском континенте не навредит имиджу России, Москва не имеет отношения к их услугам. Об этом в четверг заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Если кто-то считает, что раскручивание этой высосанной из пальца темы вредит имиджу Российской Федерации, я так не считаю. <...> Что касается в принципе феномена частных военных компаний, то мы не имеем отношения к деятельности каких-либо таких структур, которые созданы гражданами России", - сказал он.

Говоря о беспокойстве стран Запада планами малийского правительства обратиться за услугами к российской ЧВК, Лавров подчеркнул, что этот вопрос находится исключительно в компетенции властей республики. "По поводу сообщений о планах правительства Мали обратиться за услугами к частной военной компании из Российской Федерации, о чем премьер-министр Мали публично говорил на сессии Генеральной ассамблеи ООН, этот вопрос находится в исключительной компетенции законного правительства Мали", - сказал министр.