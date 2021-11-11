Путин выступит на конференции по искусственному интеллекту

Президент России Владимир Путин примет 12 ноября участие в конференции по искусственному интеллекту. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 11 ноября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— 12 ноября президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021 в рамках мероприятий по случаю 180-летия Сбербанка, — говорится в сообщении.

Глава государства намерен выступить перед гостями и участниками мероприятия. Кроме того, он ознакомится с презентациями финалистов конкурса по искусственному интеллекту для детей, отмечает РИА Новости.