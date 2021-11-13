МИД отреагировал на ограждение Эстонии от России забором

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление властей Эстонии о строительстве дополнительных заграждений на границе с Россией.

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Захарова в шутку предположила, что такие меры позволят эстонским военным защититься от "русских хакеров". Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что страна планирует разместить на границе с Россией 130 км колючей проволоки, чтобы избежать "гибридной атаки".

По данным министерства, Эстония опасается, что мигранты из Белоруссии могут проникнуть на территорию страны через Россию. По мнению Лаанета, Белоруссия продолжает усугублять миграционный кризис на границе с Польшей и Литвой, поэтому нужно принять меры для защиты границ. На днях обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе.