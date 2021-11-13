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Захарова ответила на заявление Эстонии об укреплении границы с Россией

Газета.Ruиещё 7
24 минуты назад

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление властей Эстонии о строительстве дополнительных заграждений на границе с Россией.

МИД отреагировал на ограждение Эстонии от России забором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова в шутку предположила, что такие меры позволят эстонским военным защититься от "русских хакеров". Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что страна планирует разместить на границе с Россией 130 км колючей проволоки, чтобы избежать "гибридной атаки".

По данным министерства, Эстония опасается, что мигранты из Белоруссии могут проникнуть на территорию страны через Россию. По мнению Лаанета, Белоруссия продолжает усугублять миграционный кризис на границе с Польшей и Литвой, поэтому нужно принять меры для защиты границ. На днях обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе.

К границам Польши со стороны Белоруссии подошли около 3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Нелегальные мигранты законным путем попадают в Белоруссию, откуда бегут в Евросоюз. Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Политика,Мигранты,Радио,Война в Сирии ,Мария Захарова,МИД,ЕС,
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