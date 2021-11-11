В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

В Кремле назвали срок отмены QR-кодов

Алиса Селезнёва
48 минут назад

Полная отмена QR-кодов и ограничительных мер в России, введенных из-за распространения коронавируса, возможна только после окончания пандемии. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле назвали срок отмены QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Официальный представитель Кремля пояснил, что достижение коллективного иммунитета к COVID-19 не приведет к отмене ограничений, так как иммунный порог «должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке»

«Отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых определенно может последовать - полная отмена - после того, как пандемия кончится», - заявил Дмитрий Песков.

При этом недостижение коллективного иммунитета и рост заболеваемости могут привести к введению новых ограничительных мер в России, так как «ситуация развивается не самым благоприятным образом», заметил представитель Кремля.

«Будет усиленное распространение инфекции, растущее количество заболевших. Будет растущее количество госпитализированных, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции. И будут дополнительные меры», - констатировал Песков.

10 ноября в России вновь была зафиксирована рекордная смертность от коронавирусной инфекции, за сутки скончались 1 239 пациентов.

Ранее на фоне роста заболеваемости коронавирусом в российских регионах были введены ограничения на посещения музеев, театров, фитнесс-клубов, непродуктовых магазинов. Туда пускают только по QR-кодам (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте). Для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность.

Минздрав России с 8 ноября начал выдавать универсальную форму документа о вакцинации от коронавируса (и перенесенном COVID-19). Сертификат содержит QR-код, ФИО его обладателя, дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, номер полиса и СНИЛС. Подлинность такого документа можно будет проверить онлайн.

Политика,Дмитрий Песков,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители