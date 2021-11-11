В Кремле назвали срок отмены QR-кодов

Полная отмена QR-кодов и ограничительных мер в России, введенных из-за распространения коронавируса, возможна только после окончания пандемии. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Официальный представитель Кремля пояснил, что достижение коллективного иммунитета к COVID-19 не приведет к отмене ограничений, так как иммунный порог «должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке»

«Отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых определенно может последовать - полная отмена - после того, как пандемия кончится», - заявил Дмитрий Песков.

При этом недостижение коллективного иммунитета и рост заболеваемости могут привести к введению новых ограничительных мер в России, так как «ситуация развивается не самым благоприятным образом», заметил представитель Кремля.

«Будет усиленное распространение инфекции, растущее количество заболевших. Будет растущее количество госпитализированных, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции. И будут дополнительные меры», - констатировал Песков.

10 ноября в России вновь была зафиксирована рекордная смертность от коронавирусной инфекции, за сутки скончались 1 239 пациентов.

Ранее на фоне роста заболеваемости коронавирусом в российских регионах были введены ограничения на посещения музеев, театров, фитнесс-клубов, непродуктовых магазинов. Туда пускают только по QR-кодам (с данными о вакцинации, перенесенной болезни или об отрицательном ПЦР-тесте). Для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность.