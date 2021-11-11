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Песков: Путин обеспокоен активностью кораблей НАТО в Черном море

Газета.Ru
36 минут назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что активность кораблей НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности Владимира Путина. Об этом он рассказал в ходе брифинга с журналистами.

Ранее Минобороны России заявило о росте интенсивности полетов разведывательной авиации НАТО у границ страны в Черноморском регионе.

9 ноября над акваторией Черного моря российские военные зафиксировали самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, более пяти часов летавший вблизи границы РФ.

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Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заявил о попытках зарубежных военных проверить защиту южных границ России.

Таким образом, он прокомментировал прибытие в акваторию Черного моря двух эсминцев военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкера-заправщика John Lenthal. Корабли предназначены для совместных учений с партнерами по НАТО.

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