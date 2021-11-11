Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что активность кораблей НАТО в Черном море является предметом обеспокоенности Владимира Путина. Об этом он рассказал в ходе брифинга с журналистами.

Ранее Минобороны России заявило о росте интенсивности полетов разведывательной авиации НАТО у границ страны в Черноморском регионе.

9 ноября над акваторией Черного моря российские военные зафиксировали самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, более пяти часов летавший вблизи границы РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заявил о попытках зарубежных военных проверить защиту южных границ России.