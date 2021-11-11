В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

В Кремле назвали безумными идеями сообщения о возможности санкций ЕС против «Аэрофлота»

RT на русскомиещё 2
28 минут назад

Сообщения о возможности введения санкций Евросоюзом против «Аэрофлота» на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе — это безумные идеи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безумные идеи": Кремль о планах ЕС по «Аэрофлоту»
Фото: ТАССТАСС

«Давайте всё-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах», — сказал он.

Официальный представитель Кремля также напомнил о заявлении российской авиакомпании, в котором «Аэрофлот» отрицает причастность к организации массовой перевозки мигрантов в Минск.

«Кроме того, даже если какие-то компании это делают, это никоим образом не противоречит никаким нормам международным», — добавил Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщало, что власти Европейского союза обсуждают возможность введения санкций против «Аэрофлота» на фоне миграционного кризиса на польской границе.

«Аэрофлот» ответил на обвинения в переброске мигрантов

Комментируя ситуацию, замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что подобные меры со стороны ЕС только ухудшат положение и создадут препятствия для нормального диалога.
Политика,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители