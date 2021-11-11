"Безумные идеи": Кремль о планах ЕС по «Аэрофлоту»

Сообщения о возможности введения санкций Евросоюзом против «Аэрофлота» на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе — это безумные идеи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Давайте всё-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах», — сказал он.

Официальный представитель Кремля также напомнил о заявлении российской авиакомпании, в котором «Аэрофлот» отрицает причастность к организации массовой перевозки мигрантов в Минск.

«Кроме того, даже если какие-то компании это делают, это никоим образом не противоречит никаким нормам международным», — добавил Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщало, что власти Европейского союза обсуждают возможность введения санкций против «Аэрофлота» на фоне миграционного кризиса на польской границе.