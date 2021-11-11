Строительство магистрали Москва — Петербург могут отменить

Правительство обсуждает вопрос переноса сроков строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург или замены ее на выделенный грузовой ход между городами. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».
Изначально предполагалось, что высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая должна сократить время перемещения между городами до 2 часов 15 минут, будет построена к 2027 году. Работы по ее созданию оцениваются в 1,4-1,7 трлн рублей.
27 октября по итогам совещания с вице-премьером Андреем Белоусовым РЖД были даны рекомендации «дополнительно проработать» некоторые вопросы, среди них было и строительство ВСМ. Проект предлагается вновь оценить «с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна».
При этом в проекте протокола пункт о строительстве ВСМ выглядел так: «оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей», пишет газета.
Источники издания отметили, что наряду с отказом от строительства ВСМ обсуждается вопрос создания выделенного грузового хода между Москвой и Санкт-Петербургом, на котором настаивает ОАО РЖД.