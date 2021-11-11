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Строительство магистрали Москва — Петербург могут отменить

Алиса Селезнёва
1 час назад

Правительство обсуждает вопрос переноса сроков строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург или замены ее на выделенный грузовой ход между городами. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

Строительство магистрали Москва — Петербург могут отменить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изначально предполагалось, что высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая должна сократить время перемещения между городами до 2 часов 15 минут, будет построена к 2027 году. Работы по ее созданию оцениваются в 1,4-1,7 трлн рублей.

27 октября по итогам совещания с вице-премьером Андреем Белоусовым РЖД были даны рекомендации «дополнительно проработать» некоторые вопросы, среди них было и строительство ВСМ. Проект предлагается вновь оценить «с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна».

При этом в проекте протокола пункт о строительстве ВСМ выглядел так: «оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей», пишет газета.

Источники издания отметили, что наряду с отказом от строительства ВСМ обсуждается вопрос создания выделенного грузового хода между Москвой и Санкт-Петербургом, на котором настаивает ОАО РЖД.

Ранее стало известно, что в 2022 году Минтранс России собирается в тестовом режиме запустить беспилотные грузовики по участкам трассы М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. В ведомстве отметили, что эксперимент станет первым шагом к масштабному использованию беспилотников, а в перспективе планируется запуск автономных перевозок между Азией и Европой.
Политика,Андрей Белоусов,Владимир Путин,Минтранс РФ,РЖД,
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