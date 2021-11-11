МИД: США испытывают Россию на прочность в Черном море

Риски столкновения в Черном море увеличиваются, это очередная попытка проверить Россию на прочность. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ, сообщает ТАСС.

"К сожалению, приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами - логикой того, что риски возрастают - риски столкновения", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Россия встревожена сложившейся обстановкой в Черном море из-за нескончаемых провокаций США и НАТО. Представитель МИД РФ добавил, что кризис в отношениях России и США не прекращается.

"Мы действительно встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе, это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе", - сказал Рябков.

Кроме того, замглавы МИД РФ задался вопросом, почему американский флот расположился в Черном море, несмотря на то, что пункты его базирования находятся за тысячи миль от пунктов базирования.

"Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Всё это - игра с огнем, это очередная попытка испытать нас на прочность", - резюмировал Рябков.